RAMAZAN İMSAKİYE
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İzmir ve Manisa'da suç örgütüne 'Akbaba' operasyonu: 18 gözaltı

İzmir ve Manisa'da suç örgütüne 'Akbaba' operasyonu: 18 gözaltı
28.03.2023 15:37 - Son Güncelleme: 28.03.2023 15:37

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İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçeleri ile Manisa'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında adliyede görevli icra satış müdürü ve zabıt katibinin de bulunduğu 18 şüpheli, gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Ödemiş ve Tire ilçelerinde 'ihaleye fesat karıştırma' başta olmak üzere 'silahlı tehdit', 'darp', 'kasten yaralama', 'nitelikli yağma', 'şantaj' gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Hiyerarşik yapılanmış, aile tipi mafya şeklinde örgütlenmiş, suç işlemeyi sürekli hale getirmiş ve bu suçları işlemek için elverişli malzemelere sahip olduğu tespit edilen K.A.'nın liderlik ettiği suç örgütüne yönelik operasyona 'Akbaba' adı verildi. Operasyona, 54 ekip halinde toplam 135 personel katıldı.

29 ADRESE BASKIN, 16 ARAÇTA ARAMA

İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçeleri ile Manisa'daki toplam 24 ev, 5 iş yeri ve 16 araca düzenlenen eş zamanlı baskınlarda; 3 tabanca, 4 tüfek, çok sayıda mermi ve av tüfeği kartuşu, bir miktar kokain ve esrar, çeşitli isimler adına düzenlenmiş çok sayıda senet, imza beyannamesi, tapu örneği, çek, makbuz ve çeşitli doküman ele geçirildi. Operasyonda aralarında Ödemiş Adliyesi'nde görevli icra satış müdürü ve zabıt katibinin de bulunduğu 18 şüpheli, gözaltına alındı.

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