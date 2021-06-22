Sibel Koçan ölümünde son dakika! Ataşehir'deki 3 milyonluk gasp dehşetinde detaylar ortaya çıktı!

Son dakika haberi! İstanbul Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı. Kanlı olayın bir kişi tarafından planlandığı tespit edildi, kimliği ise şaşkına çevirdi.

Geçen hafta İstanbul Ataşehir'de yaşanan gasp dehşetinin yankıları sürüyor. Bir holdingte çalışan Sibel Koçan (41), çalışma arkadaşı Aydın Mert'le birlikte 10 milyon liraya alıp holdingin önüne geldi. Binanın önüne geldiklerinde yanlarına bir araç yaklaştı, içinden kimliği belirsiz ve kar maskeli kişiler indi. Sibel Koçak'ın elinden para dolu çantayı almak istedi. Talihsiz kadın uzun süre gaspçılara direndi ancak kafasına sıkılan kurşunla hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşı da yaralandı.

TÜM DELİLLER İNCELENDİ

Gaspçılar içerisinde 3 milyon lira dolu çantayı da alarak kayıplara karıştı. Koçan'ın eski eşi olan Süleyman A'nın ise olaydan kısa bir süre sonra Ataşehir'de bir binanın 32. Katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tüm delil ve ihtimalleri titizlikle inceledi. Kısa süre içinde de olayla irtibatı olduğu tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı.

OLAYIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ; 3 GASPÇIDAN DAHA FAZLASI

Peki soruşturmada hangi detaylar incelendi ve bu noktaya nasıl gelindi? Öncelikle olay yeri ve çevresindeki birçok kamera, telefon, şirketin giriş-çıkış kaydı gibi birçok detay özenle incelendi. 3 milyon lirayı alıp kayıplara karışan gaspçıların kurşunuyla hayatını kaybeden Sibel Koçan'ın holdinge geldiği araçta 7 milyon lira civarında bir meblağ daha bulunduğu belirlendi. Bu olayın görünen yüzüydü.

Perde arkasında 3 gaspçıdan daha fazlası yatıyordu. Olaya karıştığı belirlenen 13 şüpheli içinde 2 gaspçı ve onların yanında bulunan bir kişi daha vardı.

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında gaspçılarla birlikte hareket ettiği, olay yerine geldikleri aracın plakasını değiştiren ve dahası gaspçıların silah dahi taşıdığını bilen E.V. "nitelikli yağma" ve "suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan tutuklandı.



KANLI GERÇEKTE YATIRIMCI-PLANLAYICI DETAYI

Soruşturmada önemli bir detay daha vardı. O da gaspçılar dışında olayın planlayıcısı kişiydi. İddiaya göre holdingin yatırımcıları bulunuyordu. Holdinge de her ayın 15'inde para transferi yapılıp, yine aynı gün yatırımcılara payları verilerek para dağıtımı yapılıyordu.



İşte bu korkunç olayı planlayan kişi de iddiaya göre holdingin en büyük yatırımcısıydı. Büyük soygunu planladı, gaspçıları ayarladı. Her ayın 15'inde para transferi yapıldığı bilgisine vakıf olan planlayıcı düğmeye bastı, olayın ardında kanlı bir gerçek kaldı. Yatırımcı-planlayıcının iddiaları reddettiği ancak onunla birlikte hareket eden şüphelilerin olayı kısmen kabullendiği öğrenildi.

PLANLAYICI GÖZALTINDA, SON GASPÇI DA TESPİT EDİLDİ

O yatırımcı aynı zamanda olayın planlayıcısı olduğu ifade edilen şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor. Öte yandan gaspçılardan 2'si de gözaltında. 3. ve son gaspçının ise kimliği tespit edildi, yakalanması an meselesi.