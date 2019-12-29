Şeyma Subaşı amuda kalktı sevgilisinden tam not aldı! İşte sosyal medyanın konuştuğu görüntü

Şeyma Subaşı Instagram hesabından amuda kalktığı anların videosunu paylaştı, ilk yorum sevgilisi İtalyan Guido Senia'dan geldi. 29 yaşındaki bir çocuk annesi Şeyma Subaşı'nın fit vücudunun hemen hemen her gün spor yapmasına bağlı olduğunu biliyoruz. Acun Ilıcalı hakkında yaptığı açıklamalarla gündemi meşgul eden Şeyma Subaşı, bu kez de spor yaparken çekildiği video ile çok konuşuldu. Amuda kalkan Şeyma Subaşı'nın verdiği kilolar ise dikkat çekti. İşte Şeyma Subaşı ve diğer ünlü isimlerin spor yaparken çekildikleri pozlar...
Şeyma Subaşı amuda kalktı sevgilisinden tam not aldı! İşte sosyal medyanın konuştuğu görüntü29.12.2019 16:16
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