BBC arşivinden İstanbul Boğazı'ndaki büyük tehlike 29.12.2019 15:24

Türkiye’nin bağımsızlık yolundaki dev projelerinden biri olan Kanal İstanbul’a karşı muhalefetten akla hayale gelmeyecek iddialar ortaya atılıyor. Peki Kanal İstanbul’un önemi ne? Boğaz’daki tehlikelere dikkat çekmeyen muhalefet bilimsellikten tamamen uzak açıklamalarda bulunuyor. İstanbul Boğazı’ndaki en büyük tehlikelerden biri tanker gemileri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir programdaki konuşmasında Boğaz’daki Independenta olayını anımsatmıştı. Başkan Erdoğan'ın bahsettiği olay, 1979 yılında yaşandı ve İstanbul Boğazı'ndaki en kötü kaza olarak tarihe geçti. 15 Kasım 1979 yılında Romanya'nın Köstence Limanı'na 96 bin ton ham petrol taşıyan Independenta tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında, Haydarpaşa açıklarında Yunan gemisi Evriali ile çarpıştı. Independenta büyük bir gürültüyle infilak etti. Tanker gemisi aylarca söndürülemedi ve Boğaz’ın ekolojik dengesini sarstı. İngiliz BBC kanalı 1981’de İstanbul Boğazı’yla ilgili dikkat çeken bir belgesele imza atmıştı. İşte tanker tehlikesinin gözler önüne serildiği belgesel…