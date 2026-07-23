Ezel Akay'ın kenevir tarlasına dönen evi kamerada

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 11:58 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 12:13

Bursa'da jandarma tarafından uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay'ın kenevir tarlasına çevirdiği evine yapılan baskının görüntüleri yayınlandı. Akay'ın evin banyosu dahil birçok noktasına iklimlendirme ve ultraviyole ışık sistemi kurduğu belirlendi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekipleri, teknik ve fiziki takibe alınan yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay'ın İnegöl ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 131 gram kubar esrar, 21 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu yetiştirmekte kullanılan teknik ekipmanlar ele geçirildi.

Banyoyu Bile Kenevir Tarlasına Çevirmiş

Baskın anına ait görüntülerde ünlü yönetmenin lüks evinin odalarını ve banyosunu ultraviyole ışıklar ve iklimlendirme sistemleriyle donattığı görüldü. Hassas burunlu narkotik köpeği "Takip", Akay'ın çalışma masasının çekmecelerine ve giysi dolaplarına saklanan poşetler dolusu keneviri kısa sürede tespit etti.

Sağlık Kontrolünde Basına Tepki

Gözaltına alınan Akay kardeşler, kan ve saç örneği alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Hastane girişinde kendisini çekmeye çalışan basın mensuplarını görünce sinirlenen Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" sözleriyle tepki gösterdi. İşlemlerin ardından şüpheliler ifade için karakola götürüldü.

Geçmiş Suç Kayıtları Ortaya Çıktı

Yapılan incelemelerde Ezel Akay'ın daha önceden "karşılıksız çek keşide etme" ve "sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası" suçlarından adli kaydının olduğu belirlendi. Kardeşi Eren Kazım Akay'ın ise suç kaydının bulunmadığı tespit edildi. Olayla ilgili adli tahkikat sürdürülüyor.