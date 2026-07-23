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Ankara'da acı kaza: Motosikletli jandarma personeli hayatını kaybetti

Ankara'da acı kaza: Motosikletli jandarma personeli hayatını kaybetti

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Turgut Özal Bulvarı'nda minibüs ve otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş M.E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Göreve gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen uzman çavuşun acı haberi meslektaşlarını yasa boğarken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, kontrolünü kaybederek minibüs ve otomobile çarpan jandarma personeli M.E.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası alt geçit geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kaza, Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametindeki Mustafa Tuna Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 plakalı motosikleti kullanan M.E.Ç., Gençlik ve Spor Bakanlığı önündeki alt geçitte henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, ilk olarak Altındağ Belediyesine ait 06 plakalı minibüse, ardından da 06 plakalı otomobile çarptı.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrularak yola düşen sürücü için çevredekiler acil yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü M.E.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaşamını yitiren sürücünün jandarma personeli olduğu öğrenildi.

Alt geçit trafiğe kapatıldı

Kazanın ardından trafik polisleri bölgede güvenlik önlemleri alarak Mustafa Tuna Alt Geçidi'ni araç trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlaması ve araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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