Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 14:33 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 14:50

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki Şehri Karaca (75) hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karabük-Bartın kara yolunun Danışment köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 78 SP 266 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 37 ER 619 plakalı TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken kazada sürücü Ş.K. ile araçtaki yolcu Ş.K. ve Şehri Karaca ağır yaralandı.

Hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü Ş.K. ile yolcu Ş.K. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Şehri Karaca ise Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Şehri Karaca, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

TIR şoförü gözaltına alındı

Kazanın ardından TIR şoförü M.K., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.