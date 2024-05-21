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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024, 12:16 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024, 12:16

Settar Tanrıöğen açıkladı! Kızılcık Şerbeti Apo için başrol değişimi; "Setlere döneceğim" 3. sezonda...

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin sevilen karakteri Abdullah'ı uzunca bir süre canlandıran Settar Tanrıöğen'in ayrılığı, izleyiciler arasında büyük bir boşluk yaratmıştı. Ancak Ahmet Mümtaz Taylan'ın, dizideki karakteriyle kendine has bir tarz yaratmasıyla bu boşluk doldurulmaya başlandı. Ancak Settar Tanrıöğen'in röportajı akıllarda soru işareti bıraklı. Ünlü oyuncunun tekrar diziye geri dönüp dönmeyeceği merak edildi.

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrasında "Kızılcık Şerbeti" dizisi kadrosundan ayrılmak zorunda kaldıktan sonra ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi. Merak edilen sağlık durumu hakkında açıklama yapan Tanrıöğen, "Setlere başlayacağım" dedi. İşte detaylar...

SETTAR TANRIÖĞEN KIZILCIK ŞERBETİ'NE GERİ Mİ DÖNECEK?

Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, Nişantaşı'nda fizik tedavi gördüğü klinikten çıkarken görüntülendi. Eski sağlığına kavuşmak için tedavi sürecinde olan Tanrıöğen, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

"SETLERE BAŞLAYACAĞIM"

Tanrıöğen, masaj ve fizik tedavi aldığını belirterek, "Masaj ve fizik tedavi için buradayım. Herkes arıyor, teşekkürler. Tabii ki sete başlayıp çalışmaya başlayacağım. Doktorların böyle bir yasağı yok. Biraz iyileşmen lazım," dedi. Bu açıklamasıyla, iyileşme sürecinin devam ettiğini ve sete dönmek için sabırsızlandığını ifade etti.

Sağlık durumu hakkında yaptığı bu açıklamalar, hayranlarını ve yakınlarını hem şaşırttı hem de sevindirdi.

Bu gelişme sonrası izleyiciler Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüp dönmeyeceğini merak etmeye başladı.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde yapılan röportaj tekrar gündeme geldi. Muhabirler, Ahmet Mümtaz Taylan'a 3. sezonda hangi Apo'nun yer alacağını sordu. Usta oyuncu ise konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Settar Tanrıöğen'in istemesi durumunda rolü geri teslim edeceğini de ekledi.

İlerleyen günlerde oyuncu değişikliği olacak mı merak ediliyor.

SETTAR TANRIÖĞEN NEDEN AYRILMIŞTI?

Settar Tanrıöğen, son dönemde geçirdiği sağlık sorunları sebebiyle dizi projesinden ayrılmak zorunda kaldı. Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanamasının ardından zaman zaman hafıza kaybı yaşadı ve iyileşme süreci beklenenden daha yavaş ilerledi.

Bu nedenle projeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

4 İSİM DİZİDEN AYRILDI

Settar Tanrıöğen'den sonra 2 isim daha diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul ve Mihri diziden ayrıldı. Kayra Şenocak'ın Ertuğrul karakteri ve Gizem Yanık'ın Mihri karakteriyle serüvenlerine son vermesi, izleyicileri derinden etkiledi.

Dizide Barış Kılıç'ın oynadığı Ömer karakterinin avukatı olan Oral Özer de diziye veda etmişti.

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