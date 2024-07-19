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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024, 09:14 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024, 09:14

Serdar Sertçelik'in firarına ilişkin davaya başlandı: Ayhan Bora Kaplan'a ret | Metehan İlkyaz'a tahliye

Ankara Emniyeti’ndeki üst düzey bazı müdürlerin, FETÖ’nün 17/25 taktiklerini kullanıp kumpas kurdukları belirlendi. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması kapsamında 11 sanığın yargılanmasına başlandı. Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, Kaplan'ın suçtan zarar gören taraf olmaması gerekçesiyle bu talebi reddetti. Tutuksuz sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, "Savcılık tarafından yazı gelene kadar Sertçelik'in gizli tanık olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı. Öte yandan Organize Şube Komiseri Metehan İlkyaz tahliye edildi. Diğer tutuklu 6 sanığın mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

FETÖvari kumpasta flaş gelişme! Serdar Sertçelikin firarına ilişkin davaya başlandı: Ayhan Bora Kaplana ret | Metehan İlkyaza tahliye
FETÖvari kumpasta flaş gelişme! Serdar Sertçelik'in firarına ilişkin davaya başlandı: Ayhan Bora Kaplan'a ret | Metehan İlkyaz'a tahliye

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