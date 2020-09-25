"Selefi dernekler silahlanıyor" demişti... "Cübbeli Ahmet Hoca" ifade verdi

25.09.2020 12:35

Son dakika haberine göre Ahmet Mahmut Ünlü, "2 bin selefi derneğin silahlandığını ve ayaklandıklarını" öne sürmüştü. Ünlü'nün bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, savcılık Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırmıştı. Cübbeli olarak tanınan Ünlü, bugün Beykoz’da bulunan karakola giderek ifade verdi.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmüt Ünlü, bir televizyon kanalında yaptığı "Selefi dernekleri silahlanıyor" açıklamasının ardından emniyete giderek ifade verdi. Ünlü'nün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne değil, ikametine yakın Beykoz'da bulunan karakola giderek ifade verdiği öğrenildi.

"Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım" sözleriyle ilgili bildiklerini anlatan Ünlü ifadesinin ardından karakoldan ayrıldı. Edinilen bilgiye göre Ünlü'nün ifadesi savcılık makamına gönderildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; konuyla ilgili terör ve istihbarat birimlerinin tahkikata başladığını ifade edilmişti.