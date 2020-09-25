Laleli'de tramvay ile otobüs çarpıştı: O anlar kamerada

25.09.2020 12:35

Laleli'de tramvay ile tur otobüsünün çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler de otobüsün tramvay yoluna girdiğinde duramayan tramvayın çarpması görülüyor. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Bulgaristan plakalı bir turist otobüsü, Laleli Aksaray arasındaki trafik ışıklarında yasak olmasına rağmen dönüş yapması üzerine T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay ile çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ışıklarının bulunduğu yerden otobüs çekilirken, kaza sırasında raydan çıkan tramvay da kurtarılarak bakıma gönderildi. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapıldı. Tramvayın olay yerinden kurtarılmasının ardından T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri normale döndü.

GÜVENLİK KAMERASI

Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntüler de otobüsün tramvay yoluna girdiğinde duramayan tramvayın çarpması görülüyor.