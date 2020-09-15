Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Milli uçan araba 'Cezeri' havalandı

15.09.2020 22:03

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından'dan Milli uçan araba 'Cezeri' ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bayraktar'ın paylaştığı videoda Cezeri'nin ilk kez havalandığı görüldü.

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından'dan Milli uçan araba 'Cezeri' ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bayraktar'ın paylaştığı videoda Cezeri'nin ilk kez havalandığı görüldü.