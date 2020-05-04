Selçuk Bayraktar'dan CHP'li Veli Ağbaba'nın iddialarına sert tepki: Ahlaksız iftiralara göz yummayacağız

04.05.2020 09:57

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın skandal paylaşımına sert cevap geldi. İki isim de iftiralara karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu. Bayraktar,"Ve asla ahlaksız iftiralara göz yummayacağız. Ekrem İmamoğlu bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap'lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

"BU ŞAHSIN İFTİRALARINI TEKZİP ETMEZSENİZ"

Sosyal medya hesabından belge paylaşarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunan Bayraktar, ''Asla Milli Teknoloji hamlesi yolundan dönmeyeceğiz Asla öğrencilerimizi, gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Ve asla ahlaksız iftiralara göz yummayacağız @ekrem_imamoglu bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap'lara ilişkin protokolü @t3vakfi olarak biz feshedeceğiz.'' ifadelerini kullandı.











Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımdaki görselde şu ifadelere yer verdi;



"Kimseden 1 kuruş bağış, 1 metrekare devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. İBB'de 11 aydır partinizin belediye başkanı var. Deneyap'lar halen İBB'nin 11 kültür merkezinde açık. Bize aktarılan tek kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor? Sayın Ekrem İmamoğlu, bu şahsın ahlaksız iftiralarını tekzip etmeyecekseniz, biz T3 Vakfı olarak işbirliği protokolünü tek taraflı feshedeceğiz. Ücretsiz eğitimlerimiz için mekan sağlamaya hazır binlerce gönüllümüz var. Milli Teknoloji Hamlesi"

BİR ÇAĞRI DA HALUK BAYRAKTAR'DAN GELDİ: AHLAKSIZCA İFTİRA ATILIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir çağrı da Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi.





Bayraktar, ''Gururla reklamını yaptığınız Deneyap Teknoloji Atölyeleri üzerinden @t3vakfi'na partinizin vekili @veliagbaba tarafından ahlaksızca iftira atılıyor. Sn @ekrem_imamoglu ya siz bu iftiraları tekzip edin, ya biz İBB ile devam eden DENEYAP işbirliği protokolünü feshedelim.'' diye İmmaoğlu'na çağrıda bulundu.