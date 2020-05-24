Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün kabrine ziyaret

24.05.2020 13:24

2016'da görevi başındayken yapılan saldırıda şehit olan Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'da bulunan kabri ailesi tarafından ziyaret edildi. Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, "Vaktimizin çoğunu burada geçiriyoruz. Hiç unutmuyoruz." dedi.