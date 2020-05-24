2016'da görevi başındayken yapılan saldırıda şehit olan Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'da bulunan kabri ailesi tarafından ziyaret edildi. Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, "Vaktimizin çoğunu burada geçiriyoruz. Hiç unutmuyoruz." dedi.
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün kabrine ziyaret
24.05.2020 13:24
- Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün kabrine ziyaret
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