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Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün kabrine ziyaret

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün kabrine ziyaret
24.05.2020 13:24

2016'da görevi başındayken yapılan saldırıda şehit olan Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'da bulunan kabri ailesi tarafından ziyaret edildi. Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, "Vaktimizin çoğunu burada geçiriyoruz. Hiç unutmuyoruz." dedi.


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