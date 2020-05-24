Esra Erol DNA sonucunu açıkladı Uğurcan ikinci şoku yaşadı! Oğlunun babasını bilemeyen Nargüzel Celepoğlu...

24.05.2020 15:34

Esra Erol'da Atv ekranlarında şoke eden bir olaya ev sahipliği yaptı. Gündüz kuşağının ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da canlı yayınına katılan 20 yaşındaki Uğurcan Celepoğlu, hiç görmediği babası Ali Celepoğlu'nu aramak için başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol'daki Uğurcan'ın hayat hikayesi milyonları gözyaşına boğarken, ortaya çıkan gerçekler oldukça şaşırtıcı ve can yakıcı oldu. Çocukluğu yetiştirme yurtlarında geçen Uğurcan, 20 yıl sonra gerçeğiyle yüzleşti. Babası sandığı kişinin öz babası olmadığını öğrenen Uğurcan Celepoğlu, DNA testi sonuçlarına göre, annesi Nargüzel Celepoğlu'nun itiraf ettiği kişinin de oğlu çıkmadı.

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Türkiye Uğurcan'ı konuşuyor! Uğurcan 20 yıl sonra Atv ekranlarında, Esra Erol'da canlı yayınında gerçeği ile yüzleşti. Arka arkaya yapılan DNA testi sonuçlarıyla yıkılan genç adam, ekranları başındaki izleyicileri gözyaşına boğdu.

Çocukluğu yetiştirme yurtlarında geçen Uğurcan 13 yaşından sonra annesi Nargüzel Celepoğlu'nun yanına gitmişti. Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı. Uğurcan 20 yıl sonra gerçeği ile Esra Erol'da canlı yayınında yüzleşti!