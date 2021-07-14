Şehit Hasan Cevher'e hüzünlü veda!

Son dakika haberi... Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin annesi Sevgi Cevher, babası Yusuf Cevher, eşi Asude Cevher, kardeşleri Gül Zengin, Hakan Cevher, Levent Cevher, Gülay Cevher Çekem ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşları dökerken, Asude Cevher eşinin tabutuna sarılarak ağladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in ailesine taziye dileklerini iletti.