Şehit Hasan Cevher'e hüzünlü veda! Acılı eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Öğle namazını müteakip gerçekleştirilen törende şehit için helallik alındı, dualar edildi. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşları dökerken, Asude Cevher eşinin tabutuna sarılarak ağladı. Fenalık geçiren Asude Cevher'e sağlık görevlileri müdahale etti.

