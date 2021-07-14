Vav TV İzle

Şehit Hasan Cevher'e hüzünlü veda! Acılı eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Son dakika haberi... Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin annesi Sevgi Cevher, babası Yusuf Cevher, eşi Asude Cevher, kardeşleri Gül Zengin, Hakan Cevher, Levent Cevher, Gülay Cevher Çekem ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşları dökerken, Asude Cevher eşinin tabutuna sarılarak ağladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in ailesine taziye dileklerini iletti.

14.07.2021 15:10 - Son Güncelleme: 14.07.2021 15:30
Şehit Hasan Cevher'e hüzünlü veda! Acılı eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit edilen Hakkari Emniyet Müdürü Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi, helallik alınmak üzere Beşiktaş Arnavutköy'de ailesinin yaşadığı polis lojmanına getirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şehit Hasan Cevher'e hüzünlü veda! Acılı eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Cevher'in ailesi, eşi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Hasan Cevher'e hüzünlü veda! Acılı eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Helallik alınmasının ardından Cevher'in naaşı cenaze namazı için Fatih Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin annesi Sevgi Cevher, babası Yusuf Cevher, eşi Asude Cevher, kardeşleri Gül Zengin, Hakan Cevher, Levent Cevher, Gülay Cevher Çekem ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

Şehit Hasan Cevher'e hüzünlü veda! Acılı eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Öğle namazını müteakip gerçekleştirilen törende şehit için helallik alındı, dualar edildi. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşları dökerken, Asude Cevher eşinin tabutuna sarılarak ağladı. Fenalık geçiren Asude Cevher'e sağlık görevlileri müdahale etti.

Şehit Hasan Cevher'e hüzünlü veda! Acılı eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Törende şehidin cenaze namazı kılındı. Namazın ardından omuzlara alınan şehidin cenazesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da omuzladı. Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.