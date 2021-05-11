RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Şehit aileleri şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Şehit aileleri şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Şehit aileleri şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
11.05.2021 15:41
Ana Sayfa 02:34
Sen neymişsin be hocam! Bir...
Ana Sayfa 02:30
"İsrail yaptıklarının bedelini...
Ana Sayfa 03:30
Kaybolduğu 30 Nisan gecesi mi...
Ana Sayfa 00:59
"Bir sabah gelecek kardan...
Ana Sayfa 00:15
Öpücüklere boğmuştu! Murat...
Ana Sayfa 00:47
Kocaeli'de kadına şiddet! Eski...
Ana Sayfa 00:41
Boğaz'da facianın eşiğinden...
Ana Sayfa 01:28
Fransızlardan çarpıcı makale:...
Ana Sayfa 01:47
CHP’li yöneticinin kanında...
Ana Sayfa 02:17
Rusya'da okula silahlı...
Ana Sayfa 15:16
Müge Anlı canlı izle! Lütfiye...
Ana Sayfa 03:44
11 MAYIS (Bugün) Borsa güne...

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede "Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak." denildi.


İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, "ülkemizin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.


Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu ifade edilen genelgede, şu hususlar belirtildi:


Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.


Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.

Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.


Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak.

Şehit ailelerinin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için vali ve kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek.

Haber Videoları