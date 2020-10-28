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Seçimlere bir hafta kala ABD karıştı! Trump karşıtları konvoya saldırdı, New York'u birbirine kattı

Seçimlere bir hafta kala ABD karıştı! Trump karşıtları konvoya saldırdı, New York'u birbirine kattı
28.10.2020 14:59

ABD'de yaklaşan seçimler öncesi tansiyon giderek artıyor, seçimler ülke tarihinde görülmemiş çatışmalara neden oluyor. Başkan Donald Trump'ı destekleyen grubun konvoyunun geçişi sırasında Trump karşıtı demokratlar ve siyahiler ortalığı karıştırdı. Trump konvoyunun geçeceği noktada organize olarak bekleyen Biden destekçisi demokratlar taş, sopa ve yumurtalarla konvoya saldırdı. Olaylar sırasında bölgeden geçen Trump’ın avukatı Giuliani’nin aracının camları kırıldı. Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı.


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