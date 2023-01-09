Kabine Toplantısı saat kaçta? Masada hangi konular var? EYT, 3600 ek gösterge, seçim tarihi...

Yeni yılın ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda görevli bakanların Emeklilikte Yaşa Takılanlar, seçim tarihinin öne alınması ve 3600 ek gösterge konusunda sunum yapmaları bekleniyor. Toplantının ardından milyonlar Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara kilitlenecek.

EKONOMİ ÖN PLANDA

Yılın ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda öne çıkan konu ekonomi olacak.

Toplantıda, Başkan Erdoğan, istihdamdan ihracata her başlıkta alınan başarılı sonuçların, yapılan fedakârlıkların ve verilen emeklerin boşa gitmediğinin göstergesi olduğunu anlatacak.

Kabine toplantısında EYT düzenlemesindeki son durum, memur ve asgari ücret zamlarının ardından atılacak yeni adımlar ve terörle mücadelede gelinen son aşamanın masaya yatırılacağı değerlendiriliyor.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için üretilebilecek politikalar ve seçim takvimine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

EYT VE YARGI PAKETİ

Başkan Erdoğan'ın yaş şartı olmayacağını açıkladığı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin takvimi ve EYT ile ilgili tüm detayların da yılın ilk kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

Toplantıda, kanuni düzenleme ihtiyaçları, meclis çalışmaları ve dış politika konuları da gündeme alınacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ayrıntılı sunum yapması öngörülen toplantıda yedinci yargı paketine ilişkin konuların masada olacağı değerlendiriliyor.

Paketin kabinedeki sunumun ardından TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor.

Sözleşmeliye kadro ve atılacak yeni ekonomik adımların da toplantıda masada olacağı tahmin ediliyor.

3600 EK GÖSTERGE

15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge konusunun da Kabine'de gündeme gelmesi bekleniyor.

Yürürlüğe girmesiyle birlikte memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ve emeklilik tazminatlarında değişikliğe gidilecek.

SEÇİM TARİHİ

Kabine Toplantısında gündeme gelmesi muhtemel bir diğer konu da seçim tarihi olarak öne çıkıyor.

18 Haziran 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin; Nisan ayına da ya Mayıs ayına alınması gündemde.

Başkan Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada seçim tarihleriyle ilgili her konunun gündemlerinde olduğunu açıklamıştı.