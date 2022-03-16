Seçim Kanunu, 6'lı muhalefet, Ukrayna savaşı... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? 28 Şubat ittifakı ne amaçlıyor? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.



UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalardan satır başları şöyle:

Ukrayna Rusya savaşı sadece sonuçlardan birisidir. Dünya yeni bir yapılanmaya doğru gidiyor. Muazzam bir belirsizlik ortamına küresel ölçekte büyük bir dengesizliğin söz konusu olduğu bir dönemden geçiyoruz.





TÜRKİYE'NİN BARIŞ DİPLOMASİSİ

Hayati barış misyonu üstlendik. Türkiye barış için bütün gücünü seferber etti.

MÜZAKERELERDEN ATEŞKES ÇIKAR MI?

Ateş kesilse bile çatışmalar ortadan kalkmaz.

UKRAYNA'DA PARALI ASKERLERİN VARLIĞI

Çok kirli bir savaştır ve insanlık suçudur.

GÖNÜLLÜ SAVAŞÇILAR NE ANLAMA GELİYOR?

Vekalet savaşları dediğimiz şey aslında emperyalizmin yeni taktiklerinden birisidir. Eskiden de bu durum böyleydi. Buna örnek verecek olursak Osmanlı, Filistin topraklarında çekildikten sonra hemen İngiliz hakimiyeti başladı ve buraya silahlı örgütler buraya getirildi. Oradaki yapı bozuldu ve Yahudi savaşçılar getirildi ve silahlandırıldı. Ve bundan sonra İsrail Devleti'nin kuruluşunu gördük.

Özellikle son 20 yıldır. Dünyanın her yerinde Suriye başta olmak üzere vekalet savaşları adı verilen bir savaş türü ile karşı karşıyayız. Devletler elini ateşe sokmayacak, maşalarını kullanarak silahlı paralı adamlarını kullanarak bu işi kendileri vekaleti verdikleri paralı savaşçılarla yani kiralık katillerle bu işi halledecekler.

ABD, Irak'ı işgal ettikten sonra Blackwater firması üzerinden kiralık katillerle Irak'ta çok iş yaptı. Ruslar da Wagner üzerinden özellikle Libya'da icraatlarını yaptılar. Şimdi Ukrayna'da benzer bir durum var. Ukrayna da dışarıdan gelecek yabancı askerleri gündeme getirdi. Dolayısıyla savaşın da bir hukuku var. Savaş ülkelerin kendini koruması yapılan bir meseledir. Burada insanlar canları pahasına vatanı için mücadele eder. İşte bu nedenle vekalet savaşları kirli bir savaştır.

ENERJİ SAVAŞLARI NEREYE GİDECEK?

Türkiye bir enerji geçiş noktası olabilir. Montrö Sözleşmesi'yle gündeme Türkiye geldi. Türkiye bu bölgedeki stratejik önemi giderek daha fazla artıyor. Ama bugün yaşadığımız enerji ve gıda meseleleri üzerindeki tartışmaları görünce 30 sene önce konuştuğumuz konular aklımıza geliyor. O zamanlar dünyanın en büyük çatışma alanları enerji, gıda ve su olarak görülüyordu. Bunlar üzerinden çatışmalar hatta savaşlar ortaya çıkacak deniyordu.

Son yıllarda buna bir de siber güvenliği katmak gerekir. Önümüzdeki dönemde dünyanın 4 tane çatışma alanı var. Yani gıda arzına sahip olanlar, enerji hatları üzerinde etkili olanlar ve su kaynaklarına sahip olmak için mücadele ülkelerin bir kavganın içerisine gireceği açıktır.

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ ARTACAK"

Bu durumdalar Türkiye'ye avantaj sağlayacaktır. Türkiye bu problemlerin ortak noktasında bulunuyor. Türkiye burada istikrarlı ve güçlü şekilde ayakta kaldığı sürece hem stratejik önemi hem su hem enerji hem de gıda arzları konusunda önemi giderek artacaktır. Çin'in yol ve kuşak projesinin hayata geçtiğini düşünürsek Asya'nın en batıdaki kapısı Avrupa'nın da en doğudaki kapısı olan Türkiye bu anlamda Asya ve Avrupa bütün transit yollarının merkezinde. İşte tüm bunlarla Türkiye'nin önemi artacaktır.

SEÇİM KANUNU TEKLİFİ TBMM'DE

Yüzde 7 seçim barajı Türkiye'nin kazanımıdır.





"HDP'NİN GÖLGESİ 6'LI MASADAYDI"

6 parti HDP olmazsa yarış dışı kalacaklarını biliyor.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLACAK?

Adaylık konusunda oldukça zorlanacaklar. Aday kim olursa olsun diğer partiler buna soğuk bakar.

"ÇİFTE ŞİDDET YASASI" TBMM'YE GELİYOR

Suç sadece yasayla engellenemez. Toplumsal farkındalığın oluşturulması lazım.