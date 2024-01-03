Arda Turan'ın Seçil Erzan ile yaptığı konuşmalar ortaya çıktı! Eşine çanta almak için para istemiş...

Türkiye'nin gündemini uzun süredir meşgul eden futbol ve iş dünyasındaki birçok ismi yüksek kâr vaadiyle dolandıran bankacı Seçil Erzan olayında yeni detaylara ulaşıldı. Erzan davasında bilirkişi raporu hazırlandı. Erzan'ın telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan raporda Arda Turan ile mesajlaşmaları ortaya çıktı. Arda Turan'ın eşine çanta almak için Erzan'a, "Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam. Çıkınca ararsan sevinirim." şeklinde mesajlar attığı belirlendi.
Yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında bilirkişi raporu hazırlandı.
Erzan'ın telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan ve İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 553 sayfalık bilirkişi raporunda, Erzan'ın Arda Turan ile mesajlaşmaları ortaya çıktı.
"ANNENE KABE VE MEDİNE KOKUSU ALDIRIYORUM"
Erzan'ın Arda Turan ile mesajlaştığı ve daha sonra mesajların Erzan'ın telefonundan silindiğinin belirtildiği raporda, silinen mesajların geri getirildiği ancak bir kısım fotoğraf, video, konum bilgisi ve ses kaydı mesajlardan silindiğinden geri getirilemediği belirtildi.