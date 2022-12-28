İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği 'Saraçhane Operasyonu'nu sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul'da seçimler yenilensin' çıkışı geldi. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçimin tekrarı olmaz, zamanında olacaktır. " ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamalar İmamoğlu-Kılıçdaroğlu arasındaki savaşı birkez daha gözler önüne serdi. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik gerçekleştirilen terör soruşturmasına ilişkin yaptığı basın toplantısına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katılmadı. Bu da diğer bir savaşın kanıtı oldu.