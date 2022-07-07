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Sarallar çetesinden gece kulübüne baskın! İstanbul'da eğlence mekanını basıp dehşet saçtılar! Kavga anı kamerada

Sarallar çetesinden gece kulübüne baskın! İstanbul'da eğlence mekanını basıp dehşet saçtılar! Kavga anı kamerada
07.07.2022 11:06 - Son Güncelleme: 07.07.2022 12:45

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İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 92 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinin İstanbul’da bir gece kulübünü basma anı görüntüleri ortaya çıktı. İşte Sarallar çete üyelerine ait baskın görüntüleri...

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İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin tatil beldelerinde eğlence mekanlarından haraç almak için baskı yaptıkları da belirtildi.

Sarallar grubuna İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, iş adamı Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin İstanbul?da 4, Bodrum?da 2, Çeşme?de 2 eğlence mekanı işlettikleri, yine turistik bölgelerdeki eğlence mekanlarından haraç almak için baskı kurdukları belirtildi. Şüphelilerin İstanbul?da eğlence mekanını bastıkları ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanının girişinde bir grupla önce konuştukları ardından kavga ettikleri görüldü.

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