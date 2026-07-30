Malatya'da akrabalar arasında kavga: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 22:02

Tartışma kısa sürede büyüdü

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi Şentürk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında aile içi bir mesele nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 6 kişi darp sonucu yaralandı.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çok sayıda gözaltı var

Sokakta geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.