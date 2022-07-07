Avukatının itirazı kabul edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.

ÖZGÜR DURAN'IN AİLESİNDEN FLAŞ TALEP

Kadir Şeker'in ölümüne neden olduğu Özgür Duran'ın, Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner, ceza indirimini kabul etmediğini ve hem oğlunun hem de sanığın HTS (Historical Traffic Search) kayıtlarının incelenmesini isteyerek, "Bu bayramı da içim yanarak boynum bükük geçireceğim. Ciğerim yanıyor. Ceza indirimine karşıyım, cezanın yükselmesi gerekiyor. Adalet o zaman yerini bulacak, şuan adalet yerini bulmuş değil" dedi.

Kadir Şeker davasında mahkemeden flaş tahliye kararı

Konya'da sevgilisini darpettiğini düşündüğü Özgür Duran'ı engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararı Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner değerlendirdi.





"İLK KEZ OLAY YERİNE GİTTİM"

Duruşmada istediği sonucun çıkmadığını dile getiren Güner, karşı tarafın istediğinin de olmadığına vurgu yaptı. Mahkemenin Kadir Şekerin cezasını 10 yıl 10 aya indirdiğini hatırlatan Güner, "Bu indirimi kabul etmiyorum. Burada haksız tahrik yok. Benim oğlumu şahıs elinde bıçakla gelip öldürüyor. Oğlumda silah yok sevgilisiyle parkta oturuyor, suçu bu. Kasten adam öldürmektir bu. Olayın gerçekleştiği yeri ilk kez gördüm. Parkta sevgilisiyle oturan oğlumun gel yanına bıçak batır. Hangi vicdana sığar bu. Şahsın ailesi ve avukatları kadına şiddeti savunuyordu. Kadir Şeker'de baştan beri kadının ağlama sesine vardım diyordu, dün duruşmada ise kadın ağlamıyordu, kadın benim aleyhime ifade vermiş diyor. Kadın vermedi o ifadeyi kendisi verdi. Kadının ağlama sesine gittim diye. Bıçağı açıp oğlumu korkutup kaçırmak istiyor. Kimi ürkütüyorsun. Oğlumun ölümüne sebep oluyorsun sonra beraat diyorsun" diye konuştu.



Ödül gibi verilen cezaya halen indirim yapılmaya devam ettiğini savunan Güner, bu durumu kabul etmediğini ve itiraz dilekçesini gönderdiklerini kaydetti.





"BURUK BAYRAM"

Şeker'in müebbet cezası alması için mücadelelerine devam edeceklerini bildiren Güner, "Bugün benim çocuğuma oldu yarın başkasına olur. Her parkta oturan konuşan tartışan öldürülemez. Kurban Bayramı yaklaşıyor, 4. bayramı oğlum olmadan geçireceğim. İçim buruk. Çocuğumun katiline ödül gibi indirim yapıldı. Az olan cezasına halen indirim yapılıyor. Bunu asla kabul etmiyorum. Ben çocuğumun HTS kayıtlarını istiyorum. Sevinemedim. Bu bayramı da içim yanarak boynum bükük geçireceğim. Oğlum olmadan geçireceğim. Ciğerim yanıyor. Ceza indirimine karşıyım, cezanın yükselmesi gerekiyor. Adalet o zaman yerini bulacak, şuan adalet yerini bulmuş değil. Çocuğum mezarında huzursuz. Bayramı acı içinde geçireceğim" ifadelerine yer verdi.





"HTS KAYITLARININ İNCELENMESİNİ İSTEDİ"

Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise olayın kasten adam öldürme olduğunu öne sürerek, "Dosyada yeni olan şeyler var. Kadir Şeker'in olay saatindeki telefon görüşmesi yapıyor. Bu görüşmede ne konuşuldu. Ardından 3 bin 600 saniyelik görüntülü konuşma kaydı var. Bu konuşmalarda ne geçti bunu öğrenmek istiyoruz.

Ağabeyimin HTS kaydı ortada yok bunun araştırılmasını istiyoruz. Bir kısım istediğimiz oldu, Kadir Şeker içeride olduğu için sevinçliyiz. Ceza indirimi olduğu için burukluğumuz var, bunun için itirazımızı yapacağız. Bu kayıtlarının içeriğinin öğrenmesini talep ediyoruz" dedi.