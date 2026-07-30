Malatya'da altyapı çalışmasında göçük: Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 19:17

Kazı esnasında ani göçük meydana geldi

Olay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında iş makineleriyle yapılan kazı esnasında göçük oluştu. Çökme sırasında çalışma alanında görev yapan işçiler Süleyman Kaya ve Yasin Kaval toprağın altında kaldı.

Kurtarma ekipleri müdahale etti

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda göçük altından çıkarılan iki işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçiler yaşamını yitirdi

Hastanede tedaviye alınan Süleyman Kaya ve Yasin Kaval, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşçilerin cenazeleri, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.