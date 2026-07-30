Pamukova'da freni patlayan kamyon otomobili biçti: 6 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 20:44

Freni boşalan kamyon kontrolden çıktı

Kaza, Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi İznik yolu kavşağında meydana geldi. İznik istikametinden Sakarya yönüne doğru seyreden Ö.S. yönetimindeki şeftali yüklü kamyon, rampa aşağı indiği esnada frenlerinin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan kamyon, aynı yönde ilerleyen O.A. idaresindeki otomobilin üzerine devrildi.

Otomobili 50 metre önünde sürükledi

Devrilen kamyon, önündeki otomobili yaklaşık 50 metre boyunca sürükledikten sonra takla atıp yol kenarındaki yamaca çarparak durabildi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Ö.S. araç içinde sıkışırken, otomobil sürücüsü O.A. ile araçtaki S.M.A, F.A., C.T. ve G.Ç. yaralandı.

İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücü Ö.S., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 yaralı, ambulanslarla Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.