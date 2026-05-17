Sapanca'da alevlerin ortasında can pazarı: Anne ve 3 çocuğunu komşuları kurtardı!

Feci olay, saat 15.30 sıralarında Sapanca ilçesine bağlı Uzunkum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katında E.G.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evdeki eşyaların tutuşmasıyla büyüyen alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Pencerelerden yükselen dumanları ve çığlıkları duyan mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kahraman Komşular Facianın Önüne Geçti

İtfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ettiği esnada, evde mahsur kalanların olduğunu bilen komşular büyük bir cesaret örneği gösterdi. Yoğun dumanın altına girerek daireye ulaşan komşuları; anne M.G. (27) ile çocukları M.S.G. (8), S.E.G. (6) ve henüz 4 yaşındaki M.E.G.'yi alevlerin arasından çekip alarak güvenli alana tahliye etti.

Ev Kullanılamaz Hale Geldi

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın alt katlara ve çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrası daire tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye kaza kırım ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.