CANLI YAYIN
Geri
Sapanca'da alevlerin ortasında can pazarı: Anne ve 3 çocuğunu komşuları kurtardı!

Sapanca'da alevlerin ortasında can pazarı: Anne ve 3 çocuğunu komşuları kurtardı!

Uzunkum Mahallesi'nde 3 katlı binanın son katında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Saniyeler içinde alev topuna dönen evde mahsur kalan 27 yaşındaki anne ile yaşları 4 ila 8 arasında değişen 3 çocuğunun imdadına komşuları yetişti. Dumandan etkilenen aile hastaneye kaldırıldı.

Feci olay, saat 15.30 sıralarında Sapanca ilçesine bağlı Uzunkum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katında E.G.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evdeki eşyaların tutuşmasıyla büyüyen alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Pencerelerden yükselen dumanları ve çığlıkları duyan mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kahraman Komşular Facianın Önüne Geçti

İtfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ettiği esnada, evde mahsur kalanların olduğunu bilen komşular büyük bir cesaret örneği gösterdi. Yoğun dumanın altına girerek daireye ulaşan komşuları; anne M.G. (27) ile çocukları M.S.G. (8), S.E.G. (6) ve henüz 4 yaşındaki M.E.G.'yi alevlerin arasından çekip alarak güvenli alana tahliye etti.

Ev Kullanılamaz Hale Geldi

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın alt katlara ve çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrası daire tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye kaza kırım ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Şanlıurfa'da mezarlıkta kan donduran görüntüler: Bidon içinde 21 cenin!
Şanlıurfa'da mezarlıkta kan donduran görüntüler: Bidon içinde 21 cenin!
Başkan Erdoğan’dan Türk Günü Yürüyüşü mesajı: Türkiye’nin sesi oluyorsunuz
Başkan Erdoğan’dan Türk Günü Yürüyüşü mesajı: Türkiye’nin sesi oluyorsunuz
Iğdır’da Karakuyu köyünde evler ve tarım arazileri sular altında!
Iğdır’da Karakuyu köyünde evler ve tarım arazileri sular altında!
Avcılar sahilinde erkek cesedi bulundu
Avcılar sahilinde erkek cesedi bulundu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle