Kahraman polisler Heimlich manevrasıyla can kurtardı!

Olay, Amasya'nın Merzifon ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ekmek fırınında çalıştığı öğrenilen Berke Can Güney, aracıyla seyir halindeyken boğazına yiyecek kaçması sonucu fenalaştı. Nefes almakta güçlük çeken genç sürücü, aracını yol kenarına durdurarak hemen yakınında bulunan polis otosuna doğru yöneldi.

Polisten saniyelerle yarışan müdahale

Güney'in yardım çığlığını ve boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden polis memurları, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu. İlk yardım eğitimi alan ekipler, vatandaşa Heimlich manevrası uygulayarak nefes borusuna kaçan yiyeceğin dışarı çıkarılmasını sağladı. Kısa süreli paniğin ardından sağlığına kavuşan vatandaş, kendisini hayata bağlayan polis ekiplerine teşekkür etti.

Valilikten teşekkür mesajı

Güvenlik kameralarına yansıyan o anları sosyal medya hesabından paylaşan Amasya Valiliği, "Doğru ve zamanında ilk yardım hayat kurtarır" mesajını verdi. Valilik, görevini başarıyla icra eden polis memurlarını tebrik ederken, sağlığına kavuşan vatandaşa da geçmiş olsun dileklerini iletti.