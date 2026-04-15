Şanlıurfa'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması: Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde binlerce şahıs ve araç kontrol edildi. Uygulamada ruhsatsız silahların yanı sıra yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, huzur ve güven ortamının devamlılığı amacıyla il genelinde denetimler gerçekleştirdi. Çok sayıda polisin katılımıyla yapılan uygulamada, stratejik noktalarda durdurulan 996 araç kontrol edilirken, 2 bin 174 şahsın GBT sorgusu yapıldı.
Silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Yapılan aramalarda; 487 gram skunk, 131 gram toz esrar, 100 adet uyuşturucu hap ve bir miktar kullanım amaçlı uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve 40 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.