İzmir'de inşaat vincinin kolu kırıldı: 2 işçi yaralı

Olay, saat 13.00 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi 263 Sokak üzerinde bulunan bir bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat sahasında çalışma yapıldığı sırada vincin taşıma kolu henüz belirlenemeyen bir nedenle kırılarak aşağıda güvenlik kulübesi olarak kullanılan konteynerin üzerine düştü.

İçerideki işçiler yaralandı

Vincin ağır parçasının konteyneri ezmesiyle birlikte içeride bulunan 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ve mesai arkadaşlarının yardımıyla konteynerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla yakındaki hastanelere sevk edildi.