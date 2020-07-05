Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak başkent Belgrad'a indi. Boşnaklar, kolileri elden ele taşıyarak, Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Boşnaklar, “Çok yaşa Türkiye, Sultan Erdoğan!” sloganları atarak gönülden gönüle selam yolladı.
Sancak bölgesine gönderilen tıbbi yardımlar sonrası Başkan Erdoğan'a teşekkür: Çok yaşa Türkiye
05.07.2020 01:32
- Sancak bölgesine gönderilen tıbbi yardımlar sonrası Başkan Erdoğan'a teşekkür: Çok yaşa Türkiye
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