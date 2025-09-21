PODCAST
Samsun'da çiçeklere çamaşır suyu dökme kavgası kamerada
Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 19:08
Samsun'da çiçeklere çamaşır suyu dökme olayında çiçekleri zarar gören baba-oğul darbedilirken, babanın balkondan atlayarak oğlunun yardımına koşma anı ve baba-oğulun darbedilmesi saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
