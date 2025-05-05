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Samsun’da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı!
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Samsun’da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı!

Giriş Tarihi: 5.05.2025 12:08:22 Güncelleme Tarihi: 5.05.2025 12:08:34

Samsun’un Atakum ilçesinde 2 masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı; 22 kadın mağdur olarak kurtarıldı.

Samsun Atakum'da 2 masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde 'İnsan ticareti', 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarının işlendiği tespit edilen 2 masaj salonuna yönelik 2 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda masaj salonu işletmecisi ile 6 çalışanı gözaltına alındı. Mağdur sıfatıyla emniyete götürülen 3'ü yabancı 22 kadın ise ifadesinin ardından salıverildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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