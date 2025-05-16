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Ablasını kaçırdığı kuzeni tarafından öldürülen gencin tabutunun üzerine damatlığı konuldu!
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Ablasını kaçırdığı kuzeni tarafından öldürülen gencin tabutunun üzerine damatlığı konuldu!

Giriş Tarihi: 16.05.2025 15:32:53 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 15:33:01

Samsun İlkadım ilçesinde evlenmek için kaçırdığı kızın 16 yaşındaki kardeşi tarafından göğsünden vurularak öldürülen Okan Doğan Torun, toprağa verildi. Gencin tabutunun üstüne damatlık ceketi konuldu.

Samsun'da evlenmek için kaçırdığı kızın 16 yaşındaki kardeşi tarafından göğsünden vurularak öldürülen genç, toprağa verildi. Gencin tabutunun üstüne damatlık ceketi konuldu.

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bulunan ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde dün meydana gelen olayda 16 yaşındaki M.T., ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan Torun'u(24) göğsünden vurarak öldürdü. Hayatını kaybeden Okan Doğan Torun'un cenazesi Büyük Cami'de cuma namazını müteakip kılındı. Namazın ardından cenaze Derecik Mezarlığı'na defnedildi.

Gencin cenazesinde tabutun üstüne konulan damatlık ceket ise dikkat çekti.

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