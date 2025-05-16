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Tır ile Kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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Tır ile Kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 16.05.2025 15:19:08 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 15:19:19

Bolu’da D-100 kara yolunda Dağkent Kavşağı mevkiinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bolu'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Dağkent Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehir merkezine seyir halinde olan Cumali A. idaresindeki 01 AOJ 963 plakalı tır ile aynı istikamete giden Kemal A. yönetimindeki 14 DZ 520 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Kemal A. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Kemal A., ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü Cumali A. ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle aksayan trafik, tırın vinç yardımıyla çekilmesiyle normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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