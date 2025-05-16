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Okan Doğan Torun cinayetinde azmettici baba ile oğlu tutuklandı!
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Okan Doğan Torun cinayetinde azmettici baba ile oğlu tutuklandı!

Giriş Tarihi: 16.05.2025 16:38:16 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 16:38:25

Samsun’un İlkadım ilçesinde “kız kaçırma” meselesi kanlı bitti: 16 yaşındaki M.T., amcasının oğlu Okan Doğan Torun’u tabancayla öldürüp bir kişiyi yaraladı. Olayı “vur” diyerek azmettirdiği iddia edilen baba H.İ.T. ile M.T. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bulunan ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde dün meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki M.T.'nin ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan Torun (24) ile konuşmak için buluştu. M.T., tabanca ile Okan Doğan Torun'u göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Okan Doğan Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'nın beline isabet ederek yaralanmasına yol açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Okan Doğan Torun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan kısa süre sonra Güven Timleri tarafından yakalanan M.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İddiaya göre, olay sırasında kızını kaçıran yeğeni Gökhan Doğan Torun'un kollarını tutan baba H.İ.T.'nin "Vur lan vur" diyerek oğlu M.T.'ye silahla ateş açtırıp vurdurduğu ortaya çıktı. Olayı azmettirdiği iddia edilen M.T.'nin babası H.İ.T.(48) de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan M.T. ile babası H.İ.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren baba-oğul tutuklandı. M.T. Kavak Kapalı Çocuk Cezaevine, H.İ.T. ise Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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