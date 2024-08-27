SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Sakın bunu yapmayın! Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapıldı! | Samsun haberleri
Haberler Haber Videoları

Sakın bunu yapmayın! Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapıldı! | Samsun haberleri

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024, 17:25   |   Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024, 17:26

Samsun'da evlerinde tıraş olmak isteyen Emrecan M. isimli bir genç elektrik akımına kapıldı. Ölümden dönen Emrecan M. hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da evlerinde tıraş olmak isteyen Emrecan M.(21) isimli genç elektril akımına kapıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi.

ŞARJA TAKTI
Emrecan M.(21) evlerinde sakal tıraşı olurken makinenin şarjı bitti. Genç, elektrikli tıraş makinesini şarja taktı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
Tıraş makinesinden çıkan şarj kablosunun ucu ıslak olan lavaboyla temas edince lavaboya dokunan Emrecan M. elektrik akımına kapıldı. Ölümden dönen Emrecan M. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Mersin'deki öğretmen cinayetinde kan donduran detaylar! Derya Demir öğretmeni katleden caniden şok ifade! Kartıyla tatil yapmış
27.08.2024Salı
Bakırköy'deki TIR kazası otobüs kamerasında! İşte kaza anı!
27.08.2024Salı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye 'Malazgirt' ve 'Büyük Taarruz' tepkisi! Bizans'tan girdi DEM'den çıktı... "Emelleri Haçlılarla aynı"
27.08.2024Salı
Yusuf Dikeç çirkin paylaşımlara yanıt verdi: ''Annesinden utanan ülkesinden utanır!''
27.08.2024Salı
İkinci el otomobil satışında flaş değişiklik! Fiyat sabitlenecek, garanti verilecek
27.08.2024Salı
Bunlar da Var
İzmir Alsancak Kordon Vapur İskelesi önünde tepki çeken görüntü: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler! İşte İnfial yaratan anların videosu... 01:06
İzmir'de skandal görüntü: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler!
27.08.2024Salı
İzmir’de aile faciası: Bir baba 4 çocuğundan 3’ünü öldürdü! Olay yerinden gelen ilk görüntüler kahretti! 01:32
İzmir'de baba dehşeti: 4 çocuktan 3'ünü öldürdü!
27.08.2024Salı
Üniversite tercihinde bilgisayar mühendisliğine yerleşen kız ağlama krizine girdi! 01:07
Bilgisayar mühendisliğine yerleşen kız ağlama krizine girdi!
27.08.2024Salı
Avcılar’da şok görüntüler: Yerde sürüklediği kadını tekme tokat dövdü 04:07
Avcılar'da şok görüntüler: Yerde sürüklediği kadını tekme tokat dövdü
27.08.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA