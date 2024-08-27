İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda öğle saatlerinde meydana gelen kazada, hız tutkunu bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Sürücünün bariyerlere çarpması sonucu motosikleti ile arasında 800 metre mesafe olduğu belirlendi. Sürücünün daha önce sosyal medya hesaplarından motosikletiyle 300 kilometre hızlara ulaştığı anları paylaştığı ortaya çıktı.

Kaza Anı ve Sonrası

Kaza, bugün saat 13.30 civarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Fenertepe yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Aykanat yönetimindeki 34 KNG 853 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bir otomobille çarpıştı, ardından bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Onur Aykanat olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet ise sürücüsünden yaklaşık 800 metre ileride durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, kaza yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelerin ardından Aykanat'ın cenazesinin adli tıp morguna kaldırılacağı, motosikletin ise çekici yardımıyla otoparka çekildiği öğrenildi.

Sosyal Medya Paylaşımları Dikkat Çekti

Kazada yaşamını yitiren Onur Aykanat'ın motosikletlere olan ilgisi, sosyal medya hesaplarına da yansıdı. Aykanat'ın daha önce Kuzey Marmara Otoyolu'nun farklı noktalarında saatte 300 kilometre hızlara ulaştığı ve bu anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Kazanın tek taraflı mı olduğu, yoksa başka bir aracın çarpması sonucu mu meydana geldiği, yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak. Otoyol jandarması ve polis ekipleri, kazanın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla kamera görüntülerini incelemeye aldı.