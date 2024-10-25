PODCAST CANLI YAYIN
SAKARYA'DA ASANSÖR FACİASI: 2 ÖLÜ!
Haberler Haber Videoları

SAKARYA'DA ASANSÖR FACİASI: 2 ÖLÜ!

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024, 19:16 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024, 19:17

Sakarya Serdivan'da yapımı devam eden aile sağlık merkezi binası inşaatında asansör kısmının çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapımı devam eden aile sağlık merkezi binası inşaatında asansör kısmının çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 16.15 sıralarında Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 sokakta yapımı devam eden aile sağlık merkezi binası inşaatında meydana geldi. İnşaattaki asansör kısmı bilinmeyen nedenle çökerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahsun Şahin (30) ve Metin Batır (64) isimli işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği, 2 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Serdivan ilçesi Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 nolu Sokak'ta yüklenici firmanın yapmış olduğu Aile Sağlığı Merkezi inşaatında asansör kısmının çökmesi sonucu yüklenici firmaya bağlı usta olarak çalışan iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

SIRADAKİ VİDEO
Tokat polisinden DEAŞ finansörlerine operasyon: 2 tutuklama
25.10.2024Cuma
Özel Harekatın Helikopterlerle TUSAŞ'a Hareket Anı Kamerada!
25.10.2024Cuma
124 dakikada TUSAŞ'ta yaşananlar!
25.10.2024Cuma
TUSAŞ'TA DAKİKA DAKİKA NELER YAŞANDI?
25.10.2024Cuma
Oruç Reis Somali'de!
25.10.2024Cuma
Bunlar da Var
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’nin hesaba çekileceği çukur! İŞTE HAİNİN MEZARI 00:33
İşte cehennem çırası teröristin hesaba çekileceği çukur
24.10.2024Perşembe
FETÖ elebaşı Gülen ABD’deki çiftliğine gömülüyor! 01:17
FETÖ elebaşı Gülen ABD’deki çiftliğine gömülüyor!
24.10.2024Perşembe
Yasemin Özilhan’dan Kerem Bürsin itirafı: Çok mutlu, keyfi yerinde 00:27
Yasemin Özilhan’dan Kerem Bürsin itirafı
25.10.2024Cuma
İblis Fetullah Gülen ABD’deki çiftliğine gömüldü 01:29
İblis Fetullah Gülen ABD’deki çiftliğine gömüldü
25.10.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA