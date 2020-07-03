Son Dakika Haberi: Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! (İlk Görüntüler) Hendek Belediye Başkanı: Bomba sandık, telefonlarımız susmuyor

03.07.2020 11:59

Son dakika haberleri... Sakarya'da 11.15 sıralarında çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre; olay Hendek civarında bulunan bir havai fişe fabrikasında gerçekleşti. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düşmüş sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu." diye konuştu. İşte patlamadan ilk görüntüler ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun açıklamaları...

Sakarya'nın Hendek İlçesinde bulunan havai fişek fabrikası patladı. Sakarya Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda biraz önce büyük bir patlama gerçekleştiği bildirildi. Patlama sesi şehrin bir çok yerinen duyuldu. Patlama sesi Adapazarı başta olmak üzere pek çok yerde hissedildi. Ölen ya da yaralanan bilgisi olmazken bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AMBULANS VE İTFAİYELER

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ölü ya da yaralı bilgisi henüz bulunmuyor.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

"BOMBA DÜŞMÜŞ SANDIK"

Babaoğlu, "Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düşmüş sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu." diye konuştu.