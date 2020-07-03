Sakarya Hendek bölgesinde sabah saatlerinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Afet Kriminal İnceleme ekipleri çalışma başlattı.
Sakarya Hendek'teki patlamanın gizemini AKİ çözecek
03.07.2020 23:08
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- Sakarya Hendek'teki patlamanın gizemini AKİ çözecek
- Sakarya Hendek'teki patlamanın gizemini Afet Kriminal İnceleme ekipleri çözecek!
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