Adana’da korkutan paraşüt kazası: Ağaçta asılı kaldı!

Adana’da korkutan paraşüt kazası: Ağaçta asılı kaldı!

Çukurova ilçesinde yamaç paraşütü yaparken dengesini kaybeden sporcu, ağaçlık alana düşerek mahsur kaldı. Ekiplerin nefes kesen operasyonuyla kurtarılan paraşütçü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak noktası olan Rüzgarlı Tepe mevkisinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir paraşütçü, uçuş gerçekleştirdiği sırada rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek kontrolünü yitirdi. Hızla irtifa kaybeden paraşütçü, Kabasakal Mahallesi sınırları içindeki ağaçlık alana düştü.

Ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ağacın dallarında asılı kalarak mahsur kalan paraşütçüye ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri altında kurtarma operasyonu başlattı. İtfaiye erlerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden indirilen kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bunlar da Var

Sumud aktivisti Bilali Yıldırım'dan kararlılık mesajı: Gemiler alınırsa yürürüz o da engellenirse sürünerek gideriz
Sumud aktivisti Bilali Yıldırım'dan kararlılık mesajı: Gemiler alınırsa yürürüz o da engellenirse sürünerek gideriz
Borçlusunu araçla ezdi: Mersin'de kan donduran infaz
Borçlusunu araçla ezdi: Mersin'de kan donduran infaz
Muğla'da kadın cinayeti dehşeti: Silahlı saldırıya uğrayan iki kadın da hayatını kaybetti
Muğla'da kadın cinayeti dehşeti: Silahlı saldırıya uğrayan iki kadın da hayatını kaybetti
İzmir’deki tır faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Fren izi yok, dehşet var
İzmir’deki tır faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Fren izi yok, dehşet var

