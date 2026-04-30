Adana’da korkutan paraşüt kazası: Ağaçta asılı kaldı!

Adana'nın Çukurova ilçesinde yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak noktası olan Rüzgarlı Tepe mevkisinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir paraşütçü, uçuş gerçekleştirdiği sırada rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek kontrolünü yitirdi. Hızla irtifa kaybeden paraşütçü, Kabasakal Mahallesi sınırları içindeki ağaçlık alana düştü.

Ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ağacın dallarında asılı kalarak mahsur kalan paraşütçüye ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri altında kurtarma operasyonu başlattı. İtfaiye erlerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden indirilen kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.