Sağlk Bakanı Fahrettin Koca’dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı

16.05.2020 20:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nu paylaştığı bir video ile andı. Bakan Koca paylaşımında, “Hayatını salgınla mücadele ederken aldığı virüsle kaybetti. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.