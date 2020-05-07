Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Bilim Kurulu Üyesi Yamanel açıkladı: Yeni normalimiz 4 kurala uymalıyız

    'daki Prof. Dr. 'ndeki doktorlar, yoğun bakımdaki Coronalı yavruları evlatlarından ayırmıyor. Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, 'yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralını açıkladı: Kalabalık oluşturmamak. Mutlaka maske takmak. Sosyal mesafeyi korumak. Hijyene uymak.



    İstanbul'daki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, salgınla savaşta destan yazıyor. Covid'li bebekler özel bölümde tutuluyor.
    Doktorlar ve hemşireler, küçük yavruların üzerine titriyor. Gazını çıkarmak için sırtını sıvazlıyor, uyusun diye dakikalarca sallıyor. Kahramanlar, bebeklere hem sevgi hem de şifa veriyor.



    YENİ NORMALİMİZ 4 KURALA UYMALIYIZ
    Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, 'yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralını açıkladı:
    Kalabalık oluşturmamak
    Mutlaka maske takmak
    Sosyal mesafeyi korumak
    Hijyene uymak

    Prof. Dr. Yamanel, "Aldığım kişisel tedbirlerde kesinlikle bir gevşeme yok. Ellerimi yıkıyorum, maskemi takıyorum, sosyal mesafemi korumaya dikkat ediyorum. Vaka ve ölüm oranlarında düşüş var. Yoğun bakıma giren hasta sayılarımız, entübe hasta ve vefat eden hasta sayılarımız azalıyor" diye konuştu.



    İÇ Hastalıkları Uzmanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Başkan Erdoğan'ın, normalleşme sürecini açıklarken ilk kez ifade ettiği 'yeni normal' döneminde uygulanacak kuralları anlattı.

    Prof. Dr. Yamanel, vatandaşların virüs tedbirleri kapsamında önlemlerini gevşetmemesi uyarısında bulundu: "Kesinlikle bireysel kurallarımızı gevşetmememiz gerekiyor. Kalabalık oluşturmamak, mutlaka maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyene uymak; yeni normalin kaçınılmaz 4 kuralı.

    Etkin bir aşı ya da etkin bir tedavi yöntemi bulunamadıktan veya global bir bağışıklık olmadıktan sonra bizim mutlaka AVM'ler de açılsa, okullar da açılsa mutlaka sosyal mesafeyi korumamız şart."



    Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının Coronovirüs mücadelesi böyle görüntülendi.


    UĞUR YILDIRIM

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Bilim Kurulu Üyesi Yamanel açıkladı: Yeni normalimiz 4 kurala uymalıyız
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri