Bilim Kurulu Üyesi Yamanel açıkladı: Yeni normalimiz 4 kurala uymalıyız

İstanbul'daki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, salgınla savaşta destan yazıyor. Covid'li bebekler özel bölümde tutuluyor.
Doktorlar ve hemşireler, küçük yavruların üzerine titriyor. Gazını çıkarmak için sırtını sıvazlıyor, uyusun diye dakikalarca sallıyor. Kahramanlar, bebeklere hem sevgi hem de şifa veriyor.
YENİ NORMALİMİZ 4 KURALA UYMALIYIZ
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, 'yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralını açıkladı:
Kalabalık oluşturmamak
Mutlaka maske takmak
Sosyal mesafeyi korumak
Hijyene uymak
Prof. Dr. Yamanel, "Aldığım kişisel tedbirlerde kesinlikle bir gevşeme yok. Ellerimi yıkıyorum, maskemi takıyorum, sosyal mesafemi korumaya dikkat ediyorum. Vaka ve ölüm oranlarında düşüş var. Yoğun bakıma giren hasta sayılarımız, entübe hasta ve vefat eden hasta sayılarımız azalıyor" diye konuştu.
İÇ Hastalıkları Uzmanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Başkan Erdoğan'ın, normalleşme sürecini açıklarken ilk kez ifade ettiği 'yeni normal' döneminde uygulanacak kuralları anlattı.
Prof. Dr. Yamanel, vatandaşların virüs tedbirleri kapsamında önlemlerini gevşetmemesi uyarısında bulundu: "Kesinlikle bireysel kurallarımızı gevşetmememiz gerekiyor. Kalabalık oluşturmamak, mutlaka maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyene uymak; yeni normalin kaçınılmaz 4 kuralı.
Etkin bir aşı ya da etkin bir tedavi yöntemi bulunamadıktan veya global bir bağışıklık olmadıktan sonra bizim mutlaka AVM'ler de açılsa, okullar da açılsa mutlaka sosyal mesafeyi korumamız şart."