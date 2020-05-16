Eski CIA Ajanı Robert David Steele’den çarpıcı açıklama: Koronavirüs bilinçli olarak yayıldı

16.05.2020 23:09

A Haber'deki 'Yaz Boz' programında Eski CIA Ajanı Robert David Steele’den koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklamalarına yer verildi. Eski CIA Ajanı Steele, Çin'in Vuhan kentinden başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili “Koronavirüs sahte bir pandemi. Virüs bilinçli olarak yayıldı” açıklamasında bulundu.