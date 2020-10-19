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Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında yeni vaka sayısını açıkladı | 19 Ekim Pazartesi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında yeni vaka sayısını açıkladı | 19 Ekim Pazartesi
19.10.2020 19:32

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 1958 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.


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