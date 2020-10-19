Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 1958 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında yeni vaka sayısını açıkladı | 19 Ekim Pazartesi
- KKTC'de cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar mazbata öncesi babasının elini öpmeye gitti
- Ersin Tatar KKTC'de Cumhurbaşkanı oldu, Yunan kudurdu!
- Ermenistan sivilleri bombalamaya devam ediyor: A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu Terter'de yaşananları anlattı
- HDP’li Remziye Tosun’dan Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere hakaret!
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında yeni vaka sayısını açıkladı | 19 Ekim Pazartesi
- Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum: Ağır kayıplar veren Ermenistan'ın planı ne?
- Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıların kampından yüzlerce kişiyi daha serbest bıraktı
- Mustafa Akıncı'nın kaybetmesi Yunanistan'ı resmen deliye çevirdi: Erdoğan'ın seçtiği yeni işgal lideri Ersin Tatar
- Kobani soruşturmasında flaş gelişme: Ahmet Türk adli kontrolle serbest bırakıldı
- Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak: Kritik başlıklar masada olacak
- Son dakika: Başkan Erdoğan telefondan muhtarlara seslendi
- Topkapı Sarayı'nda 2014 yılından beri restorasyonda olan Harem ziyarete açıldı