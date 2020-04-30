Sağlık Bakanlığı İstanbul Corona (Korona) semt haritası! İstanbul ilçe ilçe Corona semt haritası!

30.04.2020 16:41

İstanbul Corona semt haritası yayınlandı. Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulamasında yapılan güncelleme ile İstanbul ilçe ilçe Corona haritası belli oldu. İstanbul Corona semt yoğunluk haritasından hangi bölgede ne kadar vaka yoğunluğu olduğu öğrenilebiliyor. Haritayı inceleyerek uzak durulması gereken semtleri öğrenebilirsiniz. Haritada kırmızıyla gösterilen alanlar vaka sayısının yoğun olduğunu gösteriyor. Harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına da ulaşılabiliyor. İşte, İstanbul'un ilçe ilçe semt semt Corona haritası!