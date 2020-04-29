İstanbul ilçe ilçe Corona haritası! Sağlık Bakanlığı İstanbul Corona semt haritası!
İstanbul ilçe ilçe Corona haritası yayınlandı. Sağlık Bakanlığı İstanbul Corona semt haritasını duyurdu. İstanbul'da ilçelere ve semtlerde Corona vakalarının yoğunluğu da belli oldu. Hayat Eve Sığar uygulamasında yapılan güncelleme ile İstanbul'un vaka sayısındaki yoğunluk görülebiliyor. Haritada kırmızıyla gösterilen alanlar vaka sayısının yoğun olduğunu gösteriyor. Harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına da ulaşılabiliyor. İşte, İstanbul'un ilçe ilçe semt semt Corona haritası!
İlçe ilçe semt semt İstanbul Corona haritası! Hayat Eve Sığar uygulamasında yapılan güncellemeyle İstanbul ilçe ilçe Corona haritası açıklandı. Sağlık Bakanlığı İstanbul Corona semt haritasına sayfamızdan ulaşabilir ve hangi bölgelerde yoğunluk olduğunu görebilirsiniz. Haritada kırmızıyla gösterilen bölgeler vaka sayısının yoğun olduğu bölgeler anlamına geliyor. Sarı renkle işaretlenen yerler orta riskli bölgeleri gösterirken, yeşil renk ise az riskli anlamına geliyor. İşte, İstanbul'un ilçe ilçe semt semt Corona haritası!