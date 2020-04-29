Haberler Galeri Güncel İstanbul ilçe ilçe Corona haritası! Sağlık Bakanlığı İstanbul Corona semt haritası!

İstanbul ilçe ilçe Corona haritası! Sağlık Bakanlığı İstanbul Corona semt haritası!

İstanbul ilçe ilçe Corona haritası yayınlandı. Sağlık Bakanlığı İstanbul Corona semt haritasını duyurdu. İstanbul'da ilçelere ve semtlerde Corona vakalarının yoğunluğu da belli oldu. Hayat Eve Sığar uygulamasında yapılan güncelleme ile İstanbul'un vaka sayısındaki yoğunluk görülebiliyor. Haritada kırmızıyla gösterilen alanlar vaka sayısının yoğun olduğunu gösteriyor. Harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına da ulaşılabiliyor. İşte, İstanbul'un ilçe ilçe semt semt Corona haritası!

29.04.2020 17:34 - Son Güncelleme: 29.04.2020 17:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





